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Семь предприятий в Удмуртии отключили от электроэнергии за долги

10:20, 22 октября, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
Семь предприятий в Удмуртии отключили от электроэнергии за долги
10:20, 22 октября, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
677
0
#Удмуртия\n#долги\n#электроэнергия
Источник фото: unsplash.com (Jon Moore)
677
0

Всего в сентябре в республике выявили более 450 организаций, задолжавших за электричество.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии в сентябре отключили от электроэнергии семь предприятий-должников. Как сообщает пресс-служба Удмуртского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс», всего в сентябре 458 предприятий республики получили предупреждения о предстоящем ограничении энергоснабжения по причине несвоевременной оплаты потреблённой электроэнергии. Общая сумма задолженности этих организаций составила 65 млн рублей.

После получения предупреждения 432 предприятия оплатили свои долги и две организации подписали соглашения о реструктуризации долга. Остальные должники находятся в процессе введения ограничения, при этом 7 из них уже отключены от энергоснабжения.

В компании отметили, что используют частичное и полное отключение электроэнергии как крайнюю меру воздействия на неплательщиков. Энергетики призывают клиентов соблюдать платёжную дисциплину, так как своевременная оплата услуг генерирующих и сетевых компаний является основой качественного проведения мероприятий по ремонту и обслуживанию технологического оборудования и, как следствие, надёжность всего энергокомплекса региона.

10:20, 22 октября, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
677
0
#Удмуртия\n#долги\n#электроэнергия