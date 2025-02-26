Алнаши. Удмуртия. Алнашское МУП «Теплосервис» обязали погасить задолженность за неоплаченный газ на сумму более 1,7 млн рублей. Об этом сообщает Прокуратура Удмуртии.

Установлено, что муниципальное унитарное предприятие не оплатило поставку газа ресурсоснабжающей организацией в рамках договора.

В связи с этим прокуратура Алнашского района внесла руководителю МУП «Теплосервис» представление. В итоге предприятие погасило задолженность.

Напомним, ранее директора воткинского МУП «ТеплоСервис» обвинили в мошенничестве на сумму более полумиллиона рублей.