Во время рейда автоинспекторы Удмуртии изъяли у должника машину

Ижевск. Удмуртия. Во время рейда полиция изъяла у должника машину, чтобы побудить владельца быстрее оплатить штрафы за нарушение ПДД. Об этом сообщает Госавтоинспекция Удмуртии.

15 января очередной рейд провели сотрудники Госавтоинспекции и судебные приставы Удмуртии. Они проверили 47 транспортных средств. По данным УФССП Удмуртии, на специализированную автостоянку был принудительно эвакуирован автомобиль «Лада Приора».

Три водителя оплатили свои долги на месте. Владелец автомобиля «Рено» из-за нежелания становиться пешеходом погасил все задолженности на общую сумму 9 тыс. рублей, а собственник «Киа» оплатил долги по налогам и кредитам на сумму около 100 тыс. рублей. А также свою задолженность в размере 30 тыс. рублей выплатила организация, на балансе которой числится автомобиль «Мерседес».

Водителям Удмуртии напоминают, что штраф за нарушение правил дорожного движения нужно выплатить полностью в течение 60 дней со дня вступления постановления о наложении штрафа в законную силу. Если это не сделать, то будет наложен ещё один штраф в двойном размере, также владельца машины могут арестовать на срок до 15 суток или назначить ему обязательные работы на срок до 50 часов.