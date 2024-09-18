Жители удмуртской деревни Чур в остались без горячей воды из-за долгов поставщика перед энергетиками

Якшур-Бодья. Удмуртия. Жители деревни Чур Якшур-Бодьинского района жалуются на отсутствие горячего водоснабжения. В районной администрации пояснили, что виной тому долги теплоснабжающей организации «Купол».

Компания задолжала «Газпрому» и из-за судебных тяжб конкретную дату возобновления подачи горячей воды власти района назвать не могут.

«Администрацией принимаются все возможные меры по скорейшему возобновлению горячего водоснабжения многоквартирных домов», — сообщили в муниципалитете.