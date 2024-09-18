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Жители удмуртской деревни Чур в остались без горячей воды из-за долгов поставщика перед энергетиками

17:10, 18 сентября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Жители удмуртской деревни Чур в остались без горячей воды из-за долгов поставщика перед энергетиками
17:10, 18 сентября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
43
0
#Якшур-Бодья\n#Удмуртия\n#ЖКХ\n#долги
Фото: Имани на Unsplash
43
0

Конкретных сроков восстановления подачи горячей воды пока нет. 

Якшур-Бодья. Удмуртия. Жители деревни Чур Якшур-Бодьинского района жалуются на отсутствие горячего водоснабжения. В районной администрации пояснили, что виной тому долги теплоснабжающей организации «Купол». 

Компания задолжала «Газпрому» и из-за судебных тяжб конкретную дату возобновления подачи горячей воды власти района назвать не могут. 

«Администрацией принимаются все возможные меры по скорейшему возобновлению горячего водоснабжения многоквартирных домов», — сообщили в муниципалитете. 

 

17:10, 18 сентября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
43
0
#Якшур-Бодья\n#Удмуртия\n#ЖКХ\n#долги