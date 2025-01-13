Микрокредитную организацию Удмуртии оштрафовали на 50 тысяч рублей за угрозы должнице

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии микрокредитной организации выписали штраф за психологическое давление на должницу. Об этом сообщает пресс-служба управления Федеральной службы судебных приставов по Удмуртии.

Жительница Удмуртии сообщила в УФССП, что ранее она заключила договор займа с микрокредитной организацией, по которому потом возникла просроченная задолженность. Чтобы вернуть деньги, сотрудники компании писали женщине в мессенджере и угрожали начать взаимодействовать с третьими лицами в соцсетях, в том числе с руководством и коллегами.

По данному факту возбудили дело об административном правонарушении по части 1 статьи 14.57 КоАП России («Нарушение требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности»). В результате микрокредитную организацию обязали выплатить штраф в размере 50 тыс. рублей.