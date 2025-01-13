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Микрокредитную организацию Удмуртии оштрафовали на 50 тысяч рублей за угрозы должнице

14:45, 13 января, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
Микрокредитную организацию Удмуртии оштрафовали на 50 тысяч рублей за угрозы должнице
14:45, 13 января, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
3953
0
#Удмуртия\n#угрозы\n#микрозаймы\n#долги
Источник фото: unsplash.com (Paul Hanaoka)
3953
0

Сотрудники компании обещали, что начнут взаимодействовать с руководством и коллегами женщины.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии микрокредитной организации выписали штраф за психологическое давление на должницу. Об этом сообщает пресс-служба управления Федеральной службы судебных приставов по Удмуртии. 

Жительница Удмуртии сообщила в УФССП, что ранее она заключила договор займа с микрокредитной организацией, по которому потом возникла просроченная задолженность. Чтобы вернуть деньги, сотрудники компании писали женщине в мессенджере и угрожали начать взаимодействовать с третьими лицами в соцсетях, в том числе с руководством и коллегами. 

По данному факту возбудили дело об административном правонарушении по части 1 статьи 14.57 КоАП России («Нарушение требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности»). В результате микрокредитную организацию обязали выплатить штраф в размере 50 тыс. рублей. 

14:45, 13 января, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
3953
0
#Удмуртия\n#угрозы\n#микрозаймы\n#долги