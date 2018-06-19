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Кот-предсказатель и выдра-оракул предрекли российским футболистам вторую победу на ЧМ-2018

13:27, 19 июня, 2018
Александра Бобрович
13:27, 19 июня, 2018
Александра Бобрович
646
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#спорт\n#животные\n#футбол\n#предсказания\n#Россия\n#Египет\n#чемпионат мира по футболу 2018
Фото: vk.com
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19 июня подопечные Станислава Черчесова сыграют с командой Египта.

Санкт-Петербург. Кот-предсказатель из Эрмитажа Ахилл и выдра-оракул Гарри из Сочи предрекли российским футболистам вторую победу на ЧМ-2018. 19 июня подопечные Станислава Черчесова сыграют с командой Египта.  

В частности, свое предсказание пушистый оракул из Санкт-Петербурга сделал за несколько часов до начала матча. Видео об этом опубликовал Life.ru. 

Перед Ахиллом поставили две чашки с кормом, прикрепив у каждой миски с едой флажки команд. Оказавшись на столе, белоснежный кот уверенно выбрал тарелку российской сборной.  

Прогноз кота Ахилла на матч Россия - Египет

При этом свое предсказание сочинская выдра-оракул Гарри сделала еще накануне.  Как сообщил телеканал «Россия1» в Инстаграм, из двух мячиков команд он выбрал тот, что принадлежал национальной сборной.  

Сочинская выдра-оракул Гарри предсказала победу сборной России над командой Египта в матче ЧМ-2018, который пройдет в Санкт-Петербурге 19 июня! Смотрите прямую трансляцию матча сборных России и Египта завтра в 20:45 по московскому времени на телеканале "Россия"! Видео: @aquazoosochi

Напомним, на старте ЧМ-2018 по футболу команда России «всухую» обыграла Саудовскую Аравию. 14 июня матч завершился со счетом 5:0.

13:27, 19 июня, 2018
Александра Бобрович
646
0
#спорт\n#животные\n#футбол\n#предсказания\n#Россия\n#Египет\n#чемпионат мира по футболу 2018

 

 

 


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