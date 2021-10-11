Жители Великобритании испугались дефицита продовольствия

Ранее в вышедшей из ЕС стране разразился топливный кризис.



Лондон. Великобритания. Покупательская паника началась в Великобритании. Англичане массово скупают продукты в супермаркетах, пишут «Известия» со ссылкой на данные Управления национальной статистики (ONS).

Согласно опросам, проведенным ведомством, каждый шестой британец не смог приобрести необходимые продовольственные товары, а каждый третий решил запастись едой на Рождество и зимнее время года.

Кризис длится уже 2 недели, но явный дефицит продуктов на прилавках супермаркетов обнаружился в выходные 9-10 октября.

Чтобы не остаться без любимых блюд и напитков на праздничном столе, жители Соединенного Королевства активно бронируют доставку продуктов к Рождеству. В правительстве опасаются, что водителей грузовиков в этот период не хватит и предлагают привлечь к развозу продуктовых заказов армию.

Беспокойство потребителей подтвердил также опрос, проведенный среди 1 тыс. респондентов, проведенный журналом для ритейлеров The Grocer. Столкнуться с нехваткой продовольствия в преддверии Рождества опасаются 2 трети участников.

Напомним, еще в августе в Великобритании возникла угроза топливного кризиса. Причиной послужил Brexit: после выхода из Евросоюза страну покинула значительная часть шоферов-мигрантов. Также на ситуацию повлиял локдаун, введенный из-за коронавируса. Оставшиеся водители не успевают развозить горючее по автозаправкам.

Ситуация усугубилась в конце сентября, когда из-за сложностей с поставками топлива корпорация BP закрыла несколько десятков АЗС. Власти привлекли к перевозкам жизненно важных товаров военнослужащих и освободили гражданских водителей фур от необходимости повторной сдачи экзаменов для продления прав.