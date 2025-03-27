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В одной из школ Башкортостана провели день удмуртской кухни

16:45, 27 марта, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
В одной из школ Башкортостана провели день удмуртской кухни
16:45, 27 марта, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
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#Республика Башкортостан\n#Удмуртия\n#кухня\n#еда
Источник фото: МОАУ СОШ №10 "Центр образования"
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Ученики не только узнали о национальных блюдах другого региона, но и попробовали одно из них.

Нефтекамск. Республика Башкортостан. День удмуртской кухни устроили в школе №10 «Центр образования» в Нефтекамске. Об этом сообщается в группе образовательного заведения в соцсети «ВКонтакте». 

27 марта ученики смогли больше узнать о колоритной и самобытной кухне Удмуртии. Их познакомили с такими блюдами, как пельмени, табани, перепечи, жуко мильым — блины с кашей, и сяртчынянь — пироги с брюквой. Школьники даже попробовали одно из блюд — сяртчынянь. 

«Атмосфера удмуртского гостеприимства дополнила трапезу, позволив всем почувствовать себя ближе к культуре этого народа. День удмуртской кухни стал не только вкусным, но и познавательным событием, расширяющим гастрономические горизонты и познакомившим с богатым культурным наследием Удмуртии», — пишут в группе школы №10 Нефтекамска. 

Сотрудники учреждения надеются, что знакомство с удмуртской кухней вдохновит детей на дальнейшее изучение культуры и традиций народов России.  

Мы в соцсетях:   #Телеграм #ВКонтакте #Одноклассники

16:45, 27 марта, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
35
0
#Республика Башкортостан\n#Удмуртия\n#кухня\n#еда