Нефтекамск. Республика Башкортостан. День удмуртской кухни устроили в школе №10 «Центр образования» в Нефтекамске. Об этом сообщается в группе образовательного заведения в соцсети «ВКонтакте».

27 марта ученики смогли больше узнать о колоритной и самобытной кухне Удмуртии. Их познакомили с такими блюдами, как пельмени, табани, перепечи, жуко мильым — блины с кашей, и сяртчынянь — пироги с брюквой. Школьники даже попробовали одно из блюд — сяртчынянь.

«Атмосфера удмуртского гостеприимства дополнила трапезу, позволив всем почувствовать себя ближе к культуре этого народа. День удмуртской кухни стал не только вкусным, но и познавательным событием, расширяющим гастрономические горизонты и познакомившим с богатым культурным наследием Удмуртии», — пишут в группе школы №10 Нефтекамска.

Сотрудники учреждения надеются, что знакомство с удмуртской кухней вдохновит детей на дальнейшее изучение культуры и традиций народов России.