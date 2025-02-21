Удмуртия. Врач-нутрициолог высшей категории, эксперт научного отдела Международного Института Интегративной Нутрициологии Екатерина Несвит в беседе с «Газетой.Ru» рассказала, как сделать масленичные блюда полезнее.

Во-первых, нужно уделить внимание подбору ингредиентов.

«Классические блины на молоке и пшеничной муке, конечно, вкусны, но не всегда полезны. Можно поэкспериментировать. Например, гречневая мука придаст блинам не только интересный вкус, но и сделает их более питательными, богатыми клетчаткой и микроэлементами», – делится врач.

Также цельнозерновая мука будет хорошим вариантом. Она содержит больше витаминов и минералов, чем обычная пшеничная. Ещё более легкие варианты – овсяная и рисовая мука или даже кокосовая стружка.

Во-вторых, нужно разумно подходить к выбору начинки. Не стоит злоупотреблять сладкими начинками. Но если очень сильно хочется, то сахар всегда можно заменить на свежие или замороженные ягоды, фрукты, натуральный мед в умеренном количестве.

«Попробуйте несладкие начинки, такие как нежирный творог, смешанный с зеленью, тушеные овощи, грибы. Они разнообразят ваше праздничное меню и обогатят его полезными веществами», – советует Екатерина Несвит.

В-третьих, контролируйте количество еды и размер порций. Это актуально для любых праздников и застолий. Не переедайте, пейте достаточное количество воды – это поможет организму справляться с перевариванием пищи и поддерживать водный баланс. Старайтесь больше времени проводить активно, гулять на свежем воздухе.

«Масленица может стать не только вкусным и радостным, но и полезным праздником, если мы будем придерживаться принципов умеренности, баланса и осознанного выбора», — резюмировала нутрициолог.

Напомним, в Ижевске масленичные гуляния пройдут на Центральной площади в субботу, 1 марта. (0+)