Школа гостеприимства и креативной гастрономии появилась в УдГАУ в Ижевске

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртском государственном аграрном университете создали школу гостеприимства и креативной гастрономии. Об этом сообщается в группе вуза в соцсети «ВКонтакте».

Учебный научно-производственный комплекс появился на базе инженерного факультета. На этой площадке студенты будут пробовать разные сочетания ингредиентов, создавать новые рецепты и авторские блюда.

Помимо этого, в школе будут готовить еду для буфетов университета, а также проводить кулинарные мастер-классы для детей и взрослых.