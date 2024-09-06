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Школа гостеприимства и креативной гастрономии появилась в УдГАУ в Ижевске

13:20, 06 сентября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
Школа гостеприимства и креативной гастрономии появилась в УдГАУ в Ижевске
13:20, 06 сентября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
117
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#УдГАУ\n#еда\n#креатив
Фото: УдГАУ
117
0

Здесь студенты смогут создавать свои авторские блюда.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртском государственном аграрном университете создали школу гостеприимства и креативной гастрономии. Об этом сообщается в группе вуза в соцсети «ВКонтакте». 

Учебный научно-производственный комплекс появился на базе инженерного факультета. На этой площадке студенты будут пробовать разные сочетания ингредиентов, создавать новые рецепты и авторские блюда. 

Помимо этого, в школе будут готовить еду для буфетов университета, а также проводить кулинарные мастер-классы для детей и взрослых. 

13:20, 06 сентября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
117
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#УдГАУ\n#еда\n#креатив