Удмуртия. Врач-эндокринолог медицинской компании «СберЗдоровье» Дарья Пронина рассказала «Известиям», в каких случаях может быть опасно ложиться спать на пустой желудок, а также о том, что подойдёт для вечернего перекуса.

Для большинства людей ложиться спать, чувствуя небольшой голод, безопасно. Однако это может навредить пациентам с сахарным диабетом и желчнокаменной болезнью, предупреждает врач.

Для вечернего перекуса она советует выбирать легко усваивающиеся продукты. Например, можно съесть греческий йогурт или не очень жирный творог.

«Белковые продукты содержат триптофан — незаменимую аминокислоту, которую организм не способен производить самостоятельно. Она, в свою очередь, участвует в выработке мелатонина — гормона сна, а также серотонина — гормона радости», – делится эксперт.

Также для перекуса подойдут сложные углеводы, поскольку они медленно перевариваются и не вызывают скачков уровня глюкозы в крови. Подойдёт овсянка или цельнозерновой хлеб. Также можно подкрепиться орехами, тыквенными семечками, миндалем, фисташками. Для засыпания бывает полезно выпить травяной чай, например, с ромашкой, мятой или мелиссой.

Что точно не рекомендуется есть перед сном – это жареную пищу, фастфуд, чипсы, белый хлеб и сладости. Также не стоит пить газированные напитки, чёрный чай или кофе. Всё это помешает заснуть и ухудшит качество сна.

«Помимо этого, перед сном не рекомендуется употреблять алкоголь, потому что он оказывает неблагоприятное влияние на быструю фазу сна, тем самым может спровоцировать частые пробуждения», – заключила врач.