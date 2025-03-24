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Врач рассказала, кому нельзя ложиться спать голодным

09:00, 24 марта, 2025
Роман Перевощиков
журналист
Врач рассказала, кому нельзя ложиться спать голодным
09:00, 24 марта, 2025
Роман Перевощиков
журналист
374
0
#Удмуртия\n#врач\n#сон\n#голод\n#еда\n#мнение эксперта\n#советы\n#диета\n#сахарный диабет\n#здоровье
Источник фото: unsplash.com (Natalie Sum)
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А также о том, что можно перекусить перед сном.

Удмуртия. Врач-эндокринолог медицинской компании «СберЗдоровье» Дарья Пронина рассказала «Известиям», в каких случаях может быть опасно ложиться спать на пустой желудок, а также о том, что подойдёт для вечернего перекуса.

Для большинства людей ложиться спать, чувствуя небольшой голод, безопасно. Однако это может навредить пациентам с сахарным диабетом и желчнокаменной болезнью, предупреждает врач.

Для вечернего перекуса она советует выбирать легко усваивающиеся продукты. Например, можно съесть греческий йогурт или не очень жирный творог.

«Белковые продукты содержат триптофан — незаменимую аминокислоту, которую организм не способен производить самостоятельно. Она, в свою очередь, участвует в выработке мелатонина — гормона сна, а также серотонина — гормона радости», – делится эксперт.

Также для перекуса подойдут сложные углеводы, поскольку они медленно перевариваются и не вызывают скачков уровня глюкозы в крови. Подойдёт овсянка или цельнозерновой хлеб. Также можно подкрепиться орехами, тыквенными семечками, миндалем, фисташками. Для засыпания бывает полезно выпить травяной чай, например, с ромашкой, мятой или мелиссой.

Что точно не рекомендуется есть перед сном – это жареную пищу, фастфуд, чипсы, белый хлеб и сладости. Также не стоит пить газированные напитки, чёрный чай или кофе. Всё это помешает заснуть и ухудшит качество сна.

«Помимо этого, перед сном не рекомендуется употреблять алкоголь, потому что он оказывает неблагоприятное влияние на быструю фазу сна, тем самым может спровоцировать частые пробуждения», – заключила врач.

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09:00, 24 марта, 2025
Роман Перевощиков
журналист
374
0
#Удмуртия\n#врач\n#сон\n#голод\n#еда\n#мнение эксперта\n#советы\n#диета\n#сахарный диабет\n#здоровье