Удмуртия. Врач-диетолог и кандидат медицинских наук Елена Соломатина рассказала, каких витаминов может не хватать организму после долгой зимы, а также о том, как их можно восполнить. Советы эксперта приводят «Известия».

После зимы организму обычно недостаёт витамина D, который содержится в яйцах, рыбе и молочных продуктах. Помимо него не хватает витаминов B12 и С, а также йода и селена – восполнить их помогут жирная морская рыба, водоросли, бразильские орехи.

«Важную роль также играет кальций, которого много в кунжутных семечках. В них же содержится большое количество инозитола – вещества, которое помогает оставаться собранным, не раздражительным, не срываться на окружающих», – делится врач.

Пополнить запасы витаминов группы B, а также железа и цинка поможет индейка и квашеная капуста натурального брожения.

Чтобы закрыть дефицит витаминов, необходимы также солнце, вода и здоровый сон, подытожила Елена Соломатина.