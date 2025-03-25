Закрыть
Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
В оркестре с детства Лонгрид Спорт с закрытыми глазами Лонгрид Немецкий рояль 19 века и книга из пятого столетия — чем удивляет гостей музей Чайковского в Воткинске Лонгрид

Диетолог рассказала, каких витаминов не хватает организму после зимы

09:00, 25 марта, 2025
Роман Перевощиков
журналист
Диетолог рассказала, каких витаминов не хватает организму после зимы
09:00, 25 марта, 2025
Роман Перевощиков
журналист
94
0
#Удмуртия\n#диета\n#еда\n#витамины\n#врач\n#мнение эксперта\n#здоровье\n#весна
Источник фото: unsplash.com (Caroline Attwood)
94
0

А также о том, в каких продуктах они содержатся.

Удмуртия. Врач-диетолог и кандидат медицинских наук Елена Соломатина рассказала, каких витаминов может не хватать организму после долгой зимы, а также о том, как их можно восполнить. Советы эксперта приводят «Известия».

После зимы организму обычно недостаёт витамина D, который содержится в яйцах, рыбе и молочных продуктах. Помимо него не хватает витаминов B12 и С, а также йода и селена – восполнить их помогут жирная морская рыба, водоросли, бразильские орехи.

«Важную роль также играет кальций, которого много в кунжутных семечках. В них же содержится большое количество инозитола – вещества, которое помогает оставаться собранным, не раздражительным, не срываться на окружающих», – делится врач.

Пополнить запасы витаминов группы B, а также железа и цинка поможет индейка и квашеная капуста натурального брожения.

Чтобы закрыть дефицит витаминов, необходимы также солнце, вода и здоровый сон, подытожила Елена Соломатина.

Мы в соцсетях:   #Телеграм #ВКонтакте #Одноклассники

09:00, 25 марта, 2025
Роман Перевощиков
журналист
94
0
#Удмуртия\n#диета\n#еда\n#витамины\n#врач\n#мнение эксперта\n#здоровье\n#весна