Власти и жители Японии встревожились из-за резкого подорожания риса

Токио. Япония. Рост цен на рис напугал японцев. За год любимый жителями страны продукт подорожал на 28,3%, пишет Лента.ру со ссылкой на ТАСС.

Как отметили в Министерстве по административным делам и коммуникациям страны, стоимость риса достигла самого высокого уровня с сентября 1975 года.

Причины увеличения цен видят в плохом урожае, вызванном жаркой погодой. Кроме того, многие жители накупили крупы впрок на случай стихийных бедствий.

Напомним, рис является одним из основных продуктов питания в Японии. Местным жителям он заменяет хлеб, без него не обходится ни одна трапеза.

Рост цен на рис отмечается и в других странах азиатско-тихоокеанского региона. Так, в Индонезии с начала 2024 года этот продукт подорожал более чем на 16%.