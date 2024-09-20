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Власти и жители Японии встревожились из-за резкого подорожания риса

11:01, 20 сентября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Власти и жители Японии встревожились из-за резкого подорожания риса
11:01, 20 сентября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
171
0
#Япония\n#еда\n#продовольствие\n#цены
Фото: pxhere.com
171
0

Цены на него выросли более чем на четверть.

Токио. Япония. Рост цен на рис напугал японцев. За год любимый жителями страны продукт подорожал на 28,3%, пишет Лента.ру со ссылкой на ТАСС.

Как отметили в Министерстве по административным делам и коммуникациям страны, стоимость риса достигла самого высокого уровня с сентября 1975 года. 

Причины увеличения цен видят в плохом урожае, вызванном жаркой погодой. Кроме того, многие жители накупили крупы впрок на случай стихийных бедствий. 

Напомним, рис является одним из основных продуктов питания в Японии. Местным жителям он заменяет хлеб, без него не обходится ни одна трапеза.

Рост цен на рис отмечается и в других странах азиатско-тихоокеанского региона. Так, в Индонезии с начала 2024 года этот продукт подорожал более чем на 16%.

11:01, 20 сентября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
171
0
#Япония\n#еда\n#продовольствие\n#цены