Ижевск. Удмуртия. В рамках празднования 185-летия со дня рождения Петра Чайковского в Удмуртии запустили серию гастроужинов в стиле XIX века (18+). Об этом сообщает пресс-служба министерства по туризму Удмуртии.

Гастрономический проект будет продолжаться в течение всего 2025 года. Ужины будут посвящены операм и балетам Чайковского и другим великим деятелям русской культуры XIX века.

Планируется, что этот проект поможет расширить целевую аудиторию других туристических мероприятий, приуроченных к 185-летию Чайковского, а также привлечёт новых туристов.

Первый гастроужин прошёл в Ижевске 4 февраля. Его посвятили современной интерпретации классической музыки и кухни. Гурманы попробовали 6 классических блюд, переосмысленных с учётом новых достижений гастрономии. Их приготовил приглашённый из Москвы шеф Андрей Дадонов.

При этом каждое новое блюдо подавалось под разные произведения Петра Чайковского, которые исполнили струнное трио Удмуртской государственной филармонии и пианист Александр Гулидов. А также перед гостями выступили балерины, напомнив о балетах композитора.

Также 5 февраля состоялся второй гастроужин, посвящённый литературному салону «Лермонтов и Кавказ» (18+).