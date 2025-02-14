Удмуртия. Терапевт, гастроэнтеролог, врач превентивной медицины Сергей Лопатин заявил, что некоторые продукты и напитки нужно употреблять с осторожностью, так как они вызывают усталость. Об этом пишет «МИР 24» со ссылкой на «Lenta.ru».

Медик советует меньше есть жирных продуктов, так как организм тратит много энергии на их переваривание и поддержку работы желудочно-кишечного тракта. В результате другие задачи организма отодвигаются на второй план, что приводит к сонливости и усталости.

Особенно вреден фастфуд, полуфабрикаты и продукты глубокой переработки, например, колбаса, сосиски, пицца и наггетсы. В них содержится много трансжиров, консервантов, усилителей вкуса и других добавок, которые увеличивают нагрузку на пищеварение.

Постоянное чувство усталости может быть вызвано из-за кофе. Вместо того, чтобы давать человеку энергию, этот напиток маскирует разбитость блокировкой аденозиновых рецепторов — у человека временно пропадает потребность в отдыхе. Несмотря на это, слабость не проходит, и когда эффект бодрости пропадает, наступает резкий упадок сил.

Также энергию «пожирают» продукты с большим содержанием сахара и быстрых углеводов. Из-за шоколадных батончиков, выпечки, сладких газировок и пирожных происходит скачок глюкозы. Он вызывает краткосрочный прилив энергии, но потом от показателя бодрости не остается и следа, зато накатывает чувство голода.