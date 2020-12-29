Умер Пьер Карден

Модельеру было 98 лет.



Париж. Франция. Ушел из жизни один из законодателей мировой моды, знаменитый французский модельер Пьер Карден. Кутюрье было 98 лет, сообщает RT со ссылкой на AFP.

Пьер Карден родился в 1922 году в Италии, со временем переехал во Францию, где и сделал карьеру модельера. Первые работы создал в 1946 году для фильма Жана Кокто «Красавица и чудовище». С 1947 года работал у Кристиана Диора, собственный дом моды открыл в 1950 году. Считается одним из авангардистов моды, первопроходцем стиля унисекс, автором первой коллекции мужской одежды. В числе первых ввел в оборот джинсовые ткани, также одним из первых начал делать одежду для молодежи и детей. Кроме того, Карден был первым модельером, чьи работы стали продаваться в супермаркетах, чем сломал еще один стереотип мира высокой моды.

Разбогатев, скупил большое количество недвижимости вокруг Елисейского дворца в Париже. Владел рестораном «Максим» и одноименной торговой маркой, был одним из самых крупных собственников во Франции, а также командором ордена Почетного легиона.