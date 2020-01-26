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Китай приостановит отправку туристов за пределы страны

14:00, 26 января, 2020
Юрий Абашев
Китай приостановит отправку туристов за пределы страны
14:00, 26 января, 2020
Юрий Абашев
77
0
#туризм\n#Китай\n#вирус\n#карантин
Фото: ru.siluxgc.com
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0

Вылеты тургрупп прекратят с 27 января.

Китай. Китайские власти приняли решение о приостановке отправки за границу туристов во избежание дальнейшего распространения коронавируса. Об этом сообщает «Интерфакс».

Вылеты прекратятся с 27 января. С воскресенья туристы уже не смогут купить авиабилеты и забронировать гостиницы через турагентства. Подобные меры действуют внутри Поднебесной с 24 января.

По последним данным число заболевших «ухуаньским» коронавирусом достигло 1370 человек. За пределами КНР зафиксировано 28 случаев заражения. От вируса скончался 41 человек – все в Китае.

14:00, 26 января, 2020
Юрий Абашев
77
0
#туризм\n#Китай\n#вирус\n#карантин

 

 

 


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