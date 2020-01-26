Китай приостановит отправку туристов за пределы страны

Вылеты тургрупп прекратят с 27 января.

Китай. Китайские власти приняли решение о приостановке отправки за границу туристов во избежание дальнейшего распространения коронавируса. Об этом сообщает «Интерфакс».

Вылеты прекратятся с 27 января. С воскресенья туристы уже не смогут купить авиабилеты и забронировать гостиницы через турагентства. Подобные меры действуют внутри Поднебесной с 24 января.

По последним данным число заболевших «ухуаньским» коронавирусом достигло 1370 человек. За пределами КНР зафиксировано 28 случаев заражения. От вируса скончался 41 человек – все в Китае.