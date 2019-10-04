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Самые ранние следы чумы, свирепствовавшей в Европе в 14—18 веках, нашли в Татарстане

09:41, 04 октября, 2019
Дарья Снидкова
Самые ранние следы чумы, свирепствовавшей в Европе в 14—18 веках, нашли в Татарстане
09:41, 04 октября, 2019
Дарья Снидкова
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#Татарстан\n#эпидемия\n#ученые\n#чума
Фото: rusunion.com
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Эпидемия уничтожила почти 60% населения континента.

Германия. Немецкие микробиологии выяснили, что самый старый штамм чумы был найден на территории современного Татарстана около города Лаишево на Каме. Об этом пишет RT со ссылкой на журнал Nature Communications.

Лаишево назвали точкой входа заболевания в Европу – именно там обнаружили материнский штамм. После попадания в Европу бактерия Yersinia pestis начала мутировать, образовав несколько отличных друг от друга штаммов, положивших начало эпидемии.

Такой вывод ученые сделали, исследовав останки из 10 массовых захоронений на территории России, Великобритании, Франции, Германии и Швейцарии. Немецкие специалисты из Общества Макса Планка выяснили, что эпидемия, уничтожившая до 60% населения континента в XIV—XVIII веках, пришла с востока.

«Эти находки указывают на то, что Yersinia pestis была занесена в Европу с востока. Тем не менее, возможно, что после обработки пока ещё не изученных образцов из Западной Евразии будут сделаны и другие интерпретации на этот счёт», — заявила одна из авторов работы Мария Спиру.

В планах ученых понять эволюцию черной смерти, чтобы выяснить «каким образом гены влияют на выживание бактерий в организме таких носителей, как люди и блохи».

09:41, 04 октября, 2019
Дарья Снидкова
551
0
#Татарстан\n#эпидемия\n#ученые\n#чума

 

 

 


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