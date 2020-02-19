Эрдоган анонсировал новую операцию Турции в Идлибе

Ее начало – вопрос времени, сказал глава государства.



Анкара. Турция. Новую военную операцию готовит Турция в сирийской провинции Идлиб. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайиб Эрдоган, сообщает RT со ссылкой на зарубежную прессу.

По словам турецкого лидера, ее начало – вопрос времени. Также он добавил, что Анкара не оставит провинцию «режиму Асада и его сторонникам».

Напомним, с начала февраля в Идлибе произошло несколько столкновений сирийских и турецких войск, сообщалось о погибших и раненых. 12 февраля Эрдоган потребовал, чтобы силы Башара Асада вышли из зоны деэскалации и не приближались к турецким наблюдательным пунктам в провинции, угрожая в противном случае атаковать их.

17-18 февраля российские и турецкие дипломаты провели второй раунд переговоров по Сирии в Москве. Результаты Анкару не устроили.