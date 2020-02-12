Эрдоган потребовал от Сирии вывести войска из зоны деэскалации в Идлибе

При невыполнении ультиматума до конца февраля турецкий лидер пригрозил атаковать позиции армии Асада.



Анкара. Турция. Сирия должна вывести войска из Идлибской зоны деэскалации к концу февраля. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на издание Daily Sabah.

По словам главы государства, войскам Асада в Идлибе следует отойти от наблюдательных постов турецкой армии. Также Эрдоган заявил, что если турок атакуют еще раз, то они не будут придерживаться сочинского соглашения и начнут наносить ответные удары по правительственным силам Сирии, причем в любых районах.

Кроме того, президент Турции указал, что в Идлибе власти Сирии, поддерживаемые Россией и Ираном, «подвергают атакам мирных жителей и проливают кровь».

Напомним, с начала февраля в Идлибе произошло несколько инцидентов, в результате которых, по турецким данным, погибли несколько военнослужащих. Власти Турции заявили о нанесении ответных авиаударов с десятками пораженных целей, но в России эту информацию не подтвердили.