  • $ 65.03 ↓
  • € 71.35 ↑

Власти Нидерландов решили отказаться от названия «Голландия»

12:18, 06 октября, 2019
Дарья Саушина
Власти Нидерландов решили отказаться от названия «Голландия»
12:18, 06 октября, 2019
Дарья Саушина
152
0
#туризм\n#Нидерланды\n#Голландия
Фото: pixabay.com
152
0

Поводом для этого стали ассоциации слова с наркотиками и «кварталом красных фонарей» в Амстердаме.

Амстердам. Нидерланды. Власти Нидерландов планируют отказаться от использования второго названия страны – Голландия. Как пишет Медуза, при продвижении государства за рубежом будет использоваться только одно наименование.

Западные СМИ сообщают, что руководство хочет обновить образ страны среди туристов, которые часто ассоциируют ее с наркотиками и «кварталом красных фонарей» в Амстердаме. Помимо этого, власти стремятся перенаправить внимание туристов со столицы на провинции.

В министерстве иностранных дел Нидерландов заявили, что хотят создать образ «открытой и инновационной» страны. Новую концепцию национального брендинга представят до конца года. Ее начнут использовать в 2020 году — в частности, на конкурсе «Евровидение» в Роттердаме и на Олимпийских играх в Токио. Кроме того, национальная футбольная команда перестанет называться Голландией на официальных встречах.

12:18, 06 октября, 2019
Дарья Саушина
152
0
#туризм\n#Нидерланды\n#Голландия

 

 

 


Рекомендуем


Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

Представители Удмуртии покинули правительство Севастополя

09:00, 01 октября, 2019
4436

Полиция задержала в Ижевске бывшего руководителя «управляек» Рауфа Кутдузова

3675
14:49, 03 октября, 2019

Шесть человек, в том числе двое детей, пострадали в ДТП на трассе в Удмуртии

3618
11:35, 02 октября, 2019

Две новые деревни нашли в Удмуртии при подготовке к всероссийской переписи

3189
14:00, 02 октября, 2019

Юный водитель в Ижевске сбил пешехода, светофор и повредил два авто

3060
12:47, 30 сентября, 2019

Мать из Хакасии позволила любовнику изнасиловать своих дочерей за деньги

18:01, 30 сентября, 2019
2620

В Улан-Удэ экстренно приняли роды у женщины, попавшей под трамвай

2397
10:25, 04 октября, 2019

Художница нарисовала принцесс из советских мультиков в стиле Disney

1743
11:50, 03 октября, 2019

Жители Подмосковья сняли на видео «НЛО»

1714
14:45, 29 сентября, 2019

Вступили в силу: что изменится в жизни россиян с 1 октября

1601
09:52, 01 октября, 2019

«Просто сформировалась»: ученые нашли в космосе планету размером с Юпитер недалеко от Земли

15:00, 30 сентября, 2019
3817

Британский таксист спас беременную женщину от секс-рабства

916
14:32, 01 октября, 2019

Спевшей в американском метро бездомной россиянке помогут записать альбом

827
17:31, 03 октября, 2019

Маскировка: пользователи сети озадачились поиском леопарда на фото

806
10:42, 01 октября, 2019

Бренд одежды Forever 21 заявил о банкротстве

774
09:25, 30 сентября, 2019

Мультимедиа

На Центральной площади Ижевска протестировали "умные остановки"

30 сентября, 2019

Финал конкурса Татар Кызы-2019 в Ижевске

28 сентября, 2019

«Ростелеком» поддержал Промышленный форум в Ижевске

24 сентября, 2019