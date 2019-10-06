Власти Нидерландов решили отказаться от названия «Голландия»

Поводом для этого стали ассоциации слова с наркотиками и «кварталом красных фонарей» в Амстердаме.

Амстердам. Нидерланды. Власти Нидерландов планируют отказаться от использования второго названия страны – Голландия. Как пишет Медуза, при продвижении государства за рубежом будет использоваться только одно наименование.

Западные СМИ сообщают, что руководство хочет обновить образ страны среди туристов, которые часто ассоциируют ее с наркотиками и «кварталом красных фонарей» в Амстердаме. Помимо этого, власти стремятся перенаправить внимание туристов со столицы на провинции.

В министерстве иностранных дел Нидерландов заявили, что хотят создать образ «открытой и инновационной» страны. Новую концепцию национального брендинга представят до конца года. Ее начнут использовать в 2020 году — в частности, на конкурсе «Евровидение» в Роттердаме и на Олимпийских играх в Токио. Кроме того, национальная футбольная команда перестанет называться Голландией на официальных встречах.