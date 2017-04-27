Министр транспорта и разведки Израиля подтвердил авиаудар в районе аэропорта Дамаска

Израильские Военно-воздушные силы таким образом хотели предотвратить контрабанду Ираном новейшего оружия ливанской шиитской группировки «Хезболлы» через Сирию.
Дамаск. Сирия. Министр транспорта и разведки Израиля Исраэль Кац подтвердил удар по складам ливанской шиитской группировки «Хезболла» (запрещенная террористическая организация в США и западных странах) в районе международного аэропорта Дамаска. Об этом он заявил в интервью радио израильской армии «Галей Цахаль», сообщает «Взгляд».
«Я могу подтвердить, что инцидент в Сирии соответствует политике Израиля, направленной на предотвращение контрабанды Ираном новейшего оружия «Хезболлы» через Сирию», - заявил Исраэль Кац.
«В момент получения нами информации о попытке передачи оружия «Хезбалле» мы действуем. Это – наша красная черта, пересекать которую мы не позволим», - добавил он.
Представители израильского военного ведомства отказались от комментариев о данном происшествии.
Ранее сообщалось о мощном взрыве в аэропорту Дамаска, где после этого возник пожар.
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Video shows moments explosions start near Damascus airport tonight. Local media attributing to Israel. More details likely to emerge later. https://t.co/jhiOZjUHnV