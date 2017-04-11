В Молдавии по делу о коррупции задержали 19 человек

Офицеры Антикоррупционной прокуратуры и сотрудники Центра по борьбе с коррупцией провели более 60 обысков.

Молдавия. Национальный антикоррупционный центр (НАЦ) задержал 19 человек в ходе обысков в Молдавии. Среди них оказались директора школ, градоначальники и сотрудники компаний, пишет «Национальная Служба Новостей».

В антикоррупционном центре сообщили: «Офицеры Национального антикоррупционного центра и прокуроры по борьбе с коррупцией задержали на 72 часа 19 человек. Среди них три мэра, бухгалтер одной из мэрий, пять директоров гимназий и один замруководителя лицея, а также главы и сотрудники девяти компаний».

Для сбора доказательств провели более 60 обысков, включая Министерство экономики и Фонд энергоэффективности.

Ранее сообщалось о том, что в правительстве Молдавии проходят обыски по делу о коррупции.