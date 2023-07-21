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Бывшего замгубернатора Белгородской области взяли под стражу по подозрению во взятке

17:48, 21 июля, 2023
Евгений Кандаков
журналист
Бывшего замгубернатора Белгородской области взяли под стражу по подозрению во взятке
17:48, 21 июля, 2023
Евгений Кандаков
журналист
43
0
#Белгород\n#чиновники\n#коррупция\n#задержание\n#взятка
Фото: pxhere.com
43
0

Ранее Константина Полежаева сняли с должности за плохую работу по восстановлению Шебекино.

Белгород. Белгородская область. Стало известно о задержании бывшего вице-губернатора Белгородской области Константина Полежаева. Об этом пишет Газета.ру со ссылкой на сообщает Telegram-канал Baza.

Источник сообщил, что чиновника подозревают в получении взятки в особо крупном размере.

Ранее Полежаева сняли с должности за некачественную организацию работ по восстановлению Шебекино и Новой Таволжанки, разрушенных в результате обстрелов со стороны украинской границы. 

17:48, 21 июля, 2023
Евгений Кандаков
журналист
43
0
#Белгород\n#чиновники\n#коррупция\n#задержание\n#взятка