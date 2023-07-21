Бывшего замгубернатора Белгородской области взяли под стражу по подозрению во взятке

Белгород. Белгородская область. Стало известно о задержании бывшего вице-губернатора Белгородской области Константина Полежаева. Об этом пишет Газета.ру со ссылкой на сообщает Telegram-канал Baza.

Источник сообщил, что чиновника подозревают в получении взятки в особо крупном размере.

Ранее Полежаева сняли с должности за некачественную организацию работ по восстановлению Шебекино и Новой Таволжанки, разрушенных в результате обстрелов со стороны украинской границы.