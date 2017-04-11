  • $ 57.39 ↑
  • € 60.75 ↑

Окно авторизации и регистрации


    CAPTCHA

      Антикоррупционеры проводят обыски в правительстве Молдавии

      13:10, 11 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      13:10, 11 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      102
      0
      #Правительство\n#коррупция\n#Молдавия\n#власть
      Фото: ru.wikipedia.org
      102
      0

      Оперативники обыскивают и другие госучреждения в стране.

      Молдавия. В правительстве Молдавии проходят обыски по делу о коррупции. По словам пресс-секретаря Национального антикоррупционного центра страны Анжелы Старински, оперативники обыскивают и другие государственные учреждения по всей стране, сообщает телеканал «РЕН ТВ».

      Обыски осуществляют офицеры Антикоррупционной прокуратуры и сотрудники Центра по борьбе с коррупцией. Как говорит пресс-секретарь, в деле могут быть замешаны представители и чиновники экономической сферы деятельности Молдавии.

      «Полностью детали раскрывать мы еще не можем. Скажу только, что в этом деле о коррупции замешаны чиновники, примары населенных пунктов и некоторые экономические агенты», - поясняет Старински.

      Среди ведомств, где проходят обыски, числится Фонд эффективной энергетики.

      13:10, 11 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      102
      0
      #Правительство\n#коррупция\n#Молдавия\n#власть
      Загрузка...

       

       

       

      Рекомендуем

      Популярное

      в Удмуртии
      в России
      в Мире

      Мультимедиа