Антикоррупционеры проводят обыски в правительстве Молдавии

Оперативники обыскивают и другие госучреждения в стране.

Молдавия. В правительстве Молдавии проходят обыски по делу о коррупции. По словам пресс-секретаря Национального антикоррупционного центра страны Анжелы Старински, оперативники обыскивают и другие государственные учреждения по всей стране, сообщает телеканал «РЕН ТВ».

Обыски осуществляют офицеры Антикоррупционной прокуратуры и сотрудники Центра по борьбе с коррупцией. Как говорит пресс-секретарь, в деле могут быть замешаны представители и чиновники экономической сферы деятельности Молдавии.

«Полностью детали раскрывать мы еще не можем. Скажу только, что в этом деле о коррупции замешаны чиновники, примары населенных пунктов и некоторые экономические агенты», - поясняет Старински.

Среди ведомств, где проходят обыски, числится Фонд эффективной энергетики.