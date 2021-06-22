Переселенные на небольшой остров тасманийские дьяволы съели пингвинов

От сумчатых хищников пострадали и другие виды птиц.



Канберра. Австралия. Настоящей катастрофой для птиц обернулось переселение на австралийский остров Мария тасманийских дьяволов. Они истребили там 3 тыс. пар местных пингвинов и других мелких птиц, пишет «Интерфакс» со ссылкой на «Би-би-си».

Дьяволов завезли на остров ученые в 2012 году. Дело в том, что на своем основном месте обитания – острове Тасмания – эти животные начали массово заражаться инфекционным лицевым раком. Заболевание передается через укусы, на которые агрессивные от природы звери не скупятся. Опухоли мешают им питаться, и в итоге заразившиеся умирают. Возникла угроза исчезновения крупнейшего современного хищника среди сумчатых. На остров Мария к востоку от Тасмании отправили группу здоровых дьяволов с целью создания незараженной популяции.

На новом месте переселенцы быстро освоились, их численность растет. Однако в обратной пропорции убывает количество птиц, гнездящихся на Марии. Ранее с острова исчезли буревестники, теперь пришел черед пингвинов и других пернатых.

Ученые пока не видят выхода из сложившейся ситуации. Добавим, ранее тасманийского дьявола акклиматизировали на некоторых территориях континентальной Австралии. Оттуда эти животные исчезли несколько тысячелетий назад, не выдержав конкуренции с собаками динго, либо вследствие изменения климата.

Свое название тасманийские дьяволы получили из-за громкого голоса, малоприятного вида и скверного характера. Питаются преимущественно падалью, из-за которой активно конфликтуют с собратьями. После вымирания сумчатого волка в начале ХХ века являются самыми крупными плотоядными сумчатыми млекопитающими. Самцы весят до 12 кг при длине тела 50-80 см.