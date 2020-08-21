ООН признала увеличение населения России на 2 млн в 2020 году

При подсчетах впервые были учтены крымчане.



Нью-Йорк. США. Организация Объединенных Наций обновила статистику по населению стран мира. В отчете отмечено увеличение населения России на 2 млн человек по сравнению с 2019 годом, пишет Газета.ру со ссылкой на РИА Новости.

По данным международной организации, в 2019 году в России жили 143,9 млн человек, а в 2020 году - уже 145,9 млн. Таким образом, увеличение за 1 год составило 2 млн жителей.

Причина резкого роста численности россиян в отчетах ООН - включение в статистику крымчан. Об этом заявила завлабораторией количественных методов исследования регионального развития РЭУ имени Плеханова Елена Егорова. Она отметила, что до недавнего времени жители Крыма и Севастополя не признавались ООН как граждане России.

Добавим, по данным Росстата, в текущем году численность населения России составила 146,6 млн человек.