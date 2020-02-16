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Иран впервые в своей истории перестал ориентироваться на нефть

20:02, 16 февраля, 2020
Дмитрий Стрелков
Иран впервые в своей истории перестал ориентироваться на нефть
20:02, 16 февраля, 2020
Дмитрий Стрелков
103
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#экономика\n#нефть\n#санкции\n#Иран
Фото: pixabay.com
103
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Исламская Республика ведёт свою историю с 1979 года.

Тегеран. Иран. Иран впервые в своей истории перестал ориентироваться на нефть. Как передаёт Life.ru, об этом заявил на пресс-конференции президент Ирана Хасан Рухани.

«Никогда в истории Ирана ни одно из правительств не имело экономику без нефти. Однако нам удалось управлять экономикой страны без нефти в 2019 году», — сказал Рухани.

Ранее он заявлял, что если бы зависимость Ирана от нефти была меньше, то санкции США ударили бы не так сильно. Причиной изменения внутренней политики стало требование верховного лидера страны Али Хаменеи. Великий аятолла требовал от правительства решить этот вопрос, в результате чего был разработан бюджет.

Напомним, Исламская Республика Иран основана 1 апреля 1979 года.

20:02, 16 февраля, 2020
Дмитрий Стрелков
103
0
#экономика\n#нефть\n#санкции\n#Иран

 

 

 


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