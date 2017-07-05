В США медведь забрался в дом и пять часов громил кухню

Примечательно, что сам владелец дома обнаружил косолапого гостя только когда проснулся.

Денвер. США. Медведь забрался в дом одного из жителей Колорадо и на протяжении пяти часов методично уничтожал кухню в поисках еды. Сам владелец дома подтверждает тот факт, что обнаружил косолапого гостя только тогда, когда проснулся, пишет Life.ru.

По информации СМИ, после визита медведя кухонная утварь и предметы мебели были практически уничтожены. А сам непрошенный гость был усыплен прибывшими на место специалистами, так как представлял опасность для людей.

Однако в сети сохранилась запись пятичасового визита косолапого, снятая установленной в доме камерой. Небольшой ролик выложила в своем аккаунте в Twittere организация "Колорадские парки и дикая природа".

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