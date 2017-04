Австралия. В заповеднике Австралии умер самый старый в мире вомбат Патрик. Ему было 32 года, говорится в сообщении на личной страничке животного в «Фейсбуке».

В нем также указывается, что в момент смерти его окружали те, кто любил и заботился о нем.

Руководители парка планируют поставить памятник в честь Патрика.

Enjoy the videos and music you love, upload original content, and share it all with friends, family, and the world on YouTube.