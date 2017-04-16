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      Ученые придумали таблетки от любви

      18:01, 16 апреля, 2017
      Диана Ворончихина
      18:01, 16 апреля, 2017
      Диана Ворончихина
      102
      0
      #любовь\n#ученые\n#лекарства
      Фото: pixabay.com
      102
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      Прием этого препарата поможет безболезненно пережить расставание с партнером.

      США. Ученые приступили к созданию таблеток, которые помогают уничтожить любовь. Как пишет «Федеральное агентство новостей», специалисты полагают, что прием этих препаратов поможет безболезненно пережить расставание с партнером.

      Таблетки с особым составом способствуют притуплению негативных воспоминаний и переживаний, возникающих после разрыва отношений или из-за невзаимных чувств.

      Одновременно с изобретением уничтожающего чувства «эликсира» идет процесс создания таблеток для любви. Они, напротив, должны вернуть былые чувства и страсть, утраченные в любовных отношениях.

      18:01, 16 апреля, 2017
      Диана Ворончихина
      102
      0
      #любовь\n#ученые\n#лекарства
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