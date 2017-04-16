Ученые придумали таблетки от любви

Прием этого препарата поможет безболезненно пережить расставание с партнером.

США. Ученые приступили к созданию таблеток, которые помогают уничтожить любовь. Как пишет «Федеральное агентство новостей», специалисты полагают, что прием этих препаратов поможет безболезненно пережить расставание с партнером.

Таблетки с особым составом способствуют притуплению негативных воспоминаний и переживаний, возникающих после разрыва отношений или из-за невзаимных чувств.

Одновременно с изобретением уничтожающего чувства «эликсира» идет процесс создания таблеток для любви. Они, напротив, должны вернуть былые чувства и страсть, утраченные в любовных отношениях.