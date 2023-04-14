Заключенного в США заживо съели вши и клопы

Атланта. США. Смерть заключенного от укусов насекомых зарегистрировали в США. Трагический инцидент произошел в тюрьме округа Фултон в Атланте, пишет «Российская газета» со ссылкой на Washington Post.

35-летний Лэшон Томпсон был арестован по обвинению в нанесении побоев. Камера, в которую его поместили, кишела вшами и клопами до такой степени, что обнаруживший труп сотрудник отказался заходить в нее без специального защитного костюма. На теле погибшего были выявлены следы многочисленных повреждений, полученных в результате расчесов.

Инцидент произошел в сентябре 2022 года, однако о нем стало известно только сейчас.

Семья погибшего намерена подать в суд на администрацию исправительного учреждения.

Напомним, в 2020 году клопы сделали невыносимой жизнь экипажа американской субмарины «Коннектикут».