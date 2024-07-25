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Палестинцы «подселили» насекомых в отель с премьер-министром Израиля

11:16, 25 июля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Палестинцы «подселили» насекомых в отель с премьер-министром Израиля
11:16, 25 июля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
75
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#США\n#Израиль\n#Палестина\n#сектор Газа\n#акции протеста\n#политика\n#скандалы\n#отель\n#насекомые
Фото: wikipedia.org
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Биньямин Нетаньяху прибыл в Вашингтон для встреч с ведущими политиками США.

Вашингтон. США. Сверчков и их личинок подбросили в отель «Уотергейт» в Вашингтоне, где разместилась часть правительственной делегации Израиля, по некоторым данным – с премьер-министром страны Биньямином Нетаньяху. Акцию устроили активисты палестинского молодежного движения, пишут «Известия» со ссылкой на New York Post.

Как говорится в заявлении организации, размещенном в соцсети, это было сделано, «чтобы не дать покоя Нетаньяху, израильским агентам «Моссада» и Секретной службе, которые продолжают терроризировать наш народ». К посту авторы прикрепили видео с насекомыми в конференц-зале гостиницы.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху прибыл в Вашингтон для выступления в американском конгрессе, а также встреч с ведущими политиками США.

Позднее стало известно, что администрация отеля провела дезинсекцию и уборку помещений.

11:16, 25 июля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
75
0
#США\n#Израиль\n#Палестина\n#сектор Газа\n#акции протеста\n#политика\n#скандалы\n#отель\n#насекомые