Палестинцы «подселили» насекомых в отель с премьер-министром Израиля

Вашингтон. США. Сверчков и их личинок подбросили в отель «Уотергейт» в Вашингтоне, где разместилась часть правительственной делегации Израиля, по некоторым данным – с премьер-министром страны Биньямином Нетаньяху. Акцию устроили активисты палестинского молодежного движения, пишут «Известия» со ссылкой на New York Post.

Как говорится в заявлении организации, размещенном в соцсети, это было сделано, «чтобы не дать покоя Нетаньяху, израильским агентам «Моссада» и Секретной службе, которые продолжают терроризировать наш народ». К посту авторы прикрепили видео с насекомыми в конференц-зале гостиницы.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху прибыл в Вашингтон для выступления в американском конгрессе, а также встреч с ведущими политиками США.

Позднее стало известно, что администрация отеля провела дезинсекцию и уборку помещений.