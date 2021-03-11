Клопы едва не съели заживо экипаж американской подлодки

Командование не обращало внимания на жалобы подчиненных.



Вашингтон. Жертвами постельных клопов стали матросы атомной подводной лодки ВМС США USS Connecticut. Об этом пишет ИА REGNUM со ссылкой на Navy Times.

Зловредные насекомые сумели проникнуть на борт субмарины в марте 2020 года во время военных учений ICEX-2020, проходивших в Северном Ледовитом океане. После этого от месяца к месяцу жизнь экипажа становилась все более невыносимой.

«Клопы буквально поедали людей заживо прямо на койках», - пожаловался журналистам старшина атомной подлодки.

Спасаясь от кровососов, многие ложились на пол, где клопов было меньше. Тотальный недосып и усталость личного состава угрожали боеспособности субмарины «Коннектикут». Попытки вытравить паразитов доступными средствами успеха не имели.

В декабре 2020 года потерявшие терпение матросы составили официальную просьбу командованию провести на корабле масштабную дезинсекцию. Однако поначалу офицеры не поверили жалобе из-за «отсутствия доказательств». Насекомых протравили специальными веществами только в феврале 2021 года.

Однако экипаж опасается, что часть членистоногих «вампиров» пережила химическую атаку и вскоре вновь начнет одолевать служащих самого большого в мире военного флота.