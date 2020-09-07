Больше 1,5 млн японцев принудительно эвакуируют из-за тайфуна

Еще 6 млн человек рекомендовали покинуть свои дома добровольно.



Нагасаки. Япония. На юго-западе Японии принимаются срочные меры по спасению населения от приближающегося тайфуна «Хайшен». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на телеканал NHK.

Приказы об эвакуации получили порядка 1,6 млн жителей префектур Фукуока, Сага, Нагасаки, Кумамото, Оита и Кагосима.

Еще около 6 млн японцев рекомендовано временно переехать из своих домов в безопасные места.

В 06:00 7 сентября «Хайшен» свирепствовал в 40 км к юго-западу от города Цусима в префектуре Нагасаки. Скорость ветра в центре тайфуна составляла 40 метров в секунду, при порывах увеличиваясь в полтора раза.

На острове Кюсю в результате урагана, ливней и вызванных ими разрушений пострадали как минимум 24 человека. Без света остались 464 тыс. домов в регионе Кюсю и 47 900 - в префектуре Ямагути.

Отменены авиарейсы, связывающих острова Кюсю и Сикоку с остальными районами Японии.