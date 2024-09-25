Ураган «Джон» убил двоих жителей Мексики

Акапулько. Мексика. Двое жителей Мексики стали жертвами урагана «Джон». Их дом завалило оползнем, передает «МИР 24» со ссылкой на Fox Weather.

Ураган «Джон» оценивается по шкале Саффира – Симпсона как мощный шторм третьей категории. Он бушует на юге тихоокеанского побережья Мексики с 23 сентября. Порывы ветра достигали 190 километров в час. Ураган вызвал наводнения и отключения энергии. В штате Герреро временно закрыли школы. Городу Акапулько нанесен ущерб на сумму около 8 млн долларов США.

В настоящее время шторм движется на северо-запад со скоростью около 20 километров в час с тенденцией к дальнейшему ослаблению.