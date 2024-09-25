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Ураган «Джон» убил двоих жителей Мексики

10:58, 25 сентября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Ураган «Джон» убил двоих жителей Мексики
10:58, 25 сентября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
53
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#Мексика\n#шторм\n#дожди\n#стихийное бедствие\n#гибель людей\n#оползень\n#ураган
Фото: pxhere.com
53
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Порывы ветра достигали 190 км/ч.

Акапулько. Мексика. Двое жителей Мексики стали жертвами урагана «Джон». Их дом завалило оползнем, передает «МИР 24» со ссылкой на Fox Weather.

Ураган «Джон» оценивается по шкале Саффира – Симпсона как мощный шторм третьей категории. Он бушует на юге тихоокеанского побережья Мексики с 23 сентября. Порывы ветра достигали 190 километров в час. Ураган вызвал наводнения и отключения энергии. В штате Герреро временно закрыли школы. Городу Акапулько нанесен ущерб на сумму около 8 млн долларов США.

В настоящее время шторм движется на северо-запад со скоростью около 20 километров в час с тенденцией к дальнейшему ослаблению. 

10:58, 25 сентября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
53
0
#Мексика\n#шторм\n#дожди\n#стихийное бедствие\n#гибель людей\n#оползень\n#ураган