Во Флориде из-за урагана «Милтон» эвакуируют 5,5 миллионов человек

Таллахасси. США. 5,5 млн жителей Флориды получили предписание властей об эвакуации. Гражданам рекомендовано временно переселиться из своих домов в ближайшие укрытия, передает RT со ссылкой на New York Times.

При этом людей просят не уезжать далеко вглубь страны, чтобы избежать автомобильных пробок на дорогах. Кроме того, из-за массового отбытия жителей в другие штаты, почти 1,5 тыс. АЗС Флориды остались без топлива, сообщает CNN.

Эвакуация может стать одной из самых крупных в истории штата. Причина – приближающийся к полуострову ураган «Милтон». Не исключено, что он усилится до несуществующей пока шестой категории. Накануне скорость ветра в районе прохождения урагана достигала 250 км/ч. Однако она может вырасти до 310 км/ч и больше. Тогда специалистам придется вводить новую категорию под номером 6.

Из-за урагана «Милтон» президент США Джо Байден отменил поездку в Германию, где у него должна была состояться встреча с украинским лидером Владимиром Зеленским.

Напомним, в конце сентября ураган «Хелен» погубил больше 100 американцев.