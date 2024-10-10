Вызванные ураганом «Милтон» торнадо разрушили во Флориде около 125 домов

Таллахасси. США. Ураган «Милтон» достиг побережья американского штата Флорида. Около 125 домов были разрушены вызванными им торнадо, передает RT со ссылкой на ABC News.

Как рассказал телеканалу начальник Управления по чрезвычайным ситуациям штата Кевин Гатри, ударов стихии не выдержали в основном мобильные дома и жилые комплексы для пожилых людей. Он уточнил, что на восточном побережье Флориды отмечены также разрушения инфраструктуры.

10 октября ураган «Милтон» достиг суши на западном побережье Флориды в районе Сиеста-Ки. По данным Национального центра США по наблюдению за ураганами, скорость ветра достигала около 193 км/ч.

Как уже сообщалось, оповещения о принудительной или рекомендательной эвакуации получили более 5,5 млн человек жителей штата. Президент США Джо Байден отменил визит в Германию и заявил, что ураган «Милтон» может оказаться самым разрушительным для Флориды в наступившем столетии.