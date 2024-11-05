Ураган разгулялся в Дагестане: 90 тысяч человек остались без света

Махачкала. Дагестан. Около 90 тыс. жителей Дагестана остались без света из-за урагана. Порывы ветра достигали 33 метров в секунду, передает «МИР 24».

Стихия вырывает с корнями деревья, валит рекламные щиты и дорожные знаки, некоторые дома лишились кровли. От электроснабжения временно была отключена часть потребителей Махачкалы, Каспийска, а также Гунибского, Ахтынского, Рутульского, Чародинского и Курахского районов.

Над восстановлением линий электропередачи работают 45 бригад в составе 159 человек при 71 единице техники.

Известно как минимум об одной пострадавшей. В Махачкале на женщину упал поднятый ветром кусок фанеры. С переломами ее доставили в больницу. Видеозапись происшествия попала в соцсети.