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Ураган разгулялся в Дагестане: 90 тысяч человек остались без света

18:11, 05 ноября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Ураган разгулялся в Дагестане: 90 тысяч человек остались без света
18:11, 05 ноября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
160
0
#Дагестан\n#ветер\n#стихийное бедствие\n#электроснабжение\n#разрушения\n#травмы\n#ураган
Источник фото: pxhere.com
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Ветер валит деревья и рекламные щиты, сдувает кровлю с домов.

Махачкала. Дагестан. Около 90 тыс. жителей Дагестана остались без света из-за урагана. Порывы ветра достигали 33 метров в секунду, передает «МИР 24».

Стихия вырывает с корнями деревья, валит рекламные щиты и дорожные знаки, некоторые дома лишились кровли. От электроснабжения временно была отключена часть потребителей Махачкалы, Каспийска, а также Гунибского, Ахтынского, Рутульского, Чародинского и Курахского районов.  

Над восстановлением линий электропередачи работают 45 бригад в составе 159 человек при 71 единице техники. 

Известно как минимум об одной пострадавшей. В Махачкале на женщину упал поднятый ветром кусок фанеры. С переломами ее доставили в больницу. Видеозапись происшествия попала в соцсети.

18:11, 05 ноября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
160
0
#Дагестан\n#ветер\n#стихийное бедствие\n#электроснабжение\n#разрушения\n#травмы\n#ураган