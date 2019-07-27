Трагедия произошла на Аляске.

Аляска. США. Белорусская актриса Вероника Никонова погибла во время свадебного путешествия в США. Как пишет Лента, о подробностях трагедии рассказал вдовец артистки Петр Маркелов.

Пара решила добраться до заброшенного автобуса, в котором жил и умер Кристофер Маккэндлесс, ставший прообразом главного героя книги Джона Кракауэра «В диких условиях». На обратном пути при проходе через реку Текланика 24-летнюю девушку унесло течением.

«Она начала кричать: «Помоги мне!»… Вода была почти по грудь… Я начал идти к ней, держась за веревку. Кричал: «Держись!» Когда я подошел, ее руки оторвались от основной веревки, и она повисла на страховочной. Она была на воде. Я начал за карабин рывками тащить ее в сторону берега. Так получалось тащить ее пару метров. Но когда я в очередной раз обернулся, она была под водой…» — цитирует издание слова Маркелова.

О случившемся уведомили местную полицию и белорусское посольство в Вашингтоне. На данный момент мужчина собирает документы, чтобы уехать из США.

Вероника Никонова родилась в Минске, там же окончила театральную школу. В 13 лет она сыграла в фильме Александра Котта «Брестская крепость» 2010 года. Позже она переехала в США.