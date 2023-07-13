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МОК решил не приглашать 26 июля Россию и Белоруссию на Олимпиаду в Париже

18:03, 13 июля, 2023
Евгений Кандаков
журналист
МОК решил не приглашать 26 июля Россию и Белоруссию на Олимпиаду в Париже
18:03, 13 июля, 2023
Евгений Кандаков
журналист
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#спорт\n#МОК\n#Россия\n#Белоруссия\n#Гватемала\n#Олимпиада
190
0

Также на игры не позовут в общую для всех дату спортсменов из Гватемалы.

Женева. Швейцария. Международный олимпийский комитет (МОК) не отправит приглашение на Олимпийские игры 2024 года в Париже сборным России и Белоруссии 26 июля, как другим командам. Об этом пишет Лента.ру со ссылкой на ТАСС.

В этот день МОК должен разослать приглашения национальным сборным всех стран, участвующих в Олимпиаде. Однако 26 июля комитет будет решать вопрос о допуске на игры российских и белорусских спортсменов. Также приглашения в общую для всех дату не получит Гватемала, отстраненная с сентября 2022 года.

Напомним, ранее МОК рекомендовал допустить к соревнованиям белорусов и россиян. Однако ставится ряд условий: они будут выступать в нейтральном статусе, и не должны участвовать в акциях по поддержке спецоперации на Украине. Также допущенные атлеты не могут быть связаны с вооруженными силами или органами безопасности РФ и Белоруссии.

XXXIII Летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года. 

18:03, 13 июля, 2023
Евгений Кандаков
журналист
190
0
#спорт\n#МОК\n#Россия\n#Белоруссия\n#Гватемала\n#Олимпиада