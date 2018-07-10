В Таиланде из затопленной пещеры спасли всех детей

О состоянии здоровья ребят пока не сообщается.

Чианграй. Таиланд. В Таиланде спасатели вытащили из затопленной пещеры Кхао Луанг последнего, 12-го подростка и тренера. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на местные СМИ.

О состоянии здоровья ребят пока не сообщается. Однако, по результатам анализа крови у всех ранее спасенных детей медики обнаружили инфекцию.

Напомним, детская футбольная команда и их тренер пропала без вести в таиландской провинции Чианграй 23 июня. Спасательная операция началась 8 июля.