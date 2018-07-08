Мальчики в возрасте от 11 до 16 лет и их тренер оказались отрезанными от поверхности из-за внезапного муссонного ливня.

Таиланд. В Таиланде началась эвакуация детской футбольной команды из пещеры. 12 мальчиков в возрасте от 11 до 16 лет и их тренер оказались отрезанными от поверхности из-за внезапного муссонного ливня, сообщает Интерфакс.

«В спасении принимают участие 13 иностранных и пять тайских ныряльщиков. Они начали погружение в субботу. Каждого мальчика будут вызволять по два ныряльщика. Единственный способ выбраться наружу - пройти по темным извилистым проходам, частично заполненным грязной водой», - говорится в сообщении.

Операцию под личный контроль взял губернатор. Она осложнилась из-за сильного дождя, который мешает добраться до нужной пещеры, где пострадавшие находятся уже больше 10 дней.