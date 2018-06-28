Детская футбольная команда пропала в Таиланде: к поискам подключились Великобритания и США

Футболисты вместе с тренером отправились на экскурсию в горный парк в Чианграй еще 23 июня.

Чианграй. Таиланд. Детская футбольная команда без вести пропала в Таиланде. К поискам детей и их тренера подключились Великобритания и США, сообщает Интерфакс.

Футболисты вместе со своим наставником отправились на экскурсию в горный парк в провинции Чианграй еще 23 июня. Там они осмотрели одну их пещер, однако не смогли выбраться наружу. Спасатели предполагают, что помешать им могли сильные ливни, заблокировавшие выход из пещеры.

Пропавшими без вести числятся 12 мальчиков и взрослый мужчина. Отмечается, что в пещере таиландской провинции ищут группу детей в возрасте от 11 до 16 лет.

На данный момент в поисково-спасательной операции принимают участие американские военные и три британских водолаза.