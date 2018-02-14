В Дании ушел из жизни супруг королевы Маргрете принц Хенрик

Незадолго до смерти у него обнаружили доброкачественную опухоль в легких.

Копенгаген. Дания. В Дании ушел из жизни супруг королевы Маргрете II принц Хенрик. Как сообщили в пресс-службе королевской семьи, принц-консорт умер в замке Фреденсборг.

«Его Королевское Высочество принц Хенрик мирно скончался во сне в 23.18 (01:18 мск) 13 февраля в замке Фреденсборг. В момент ухода рядом с ним находились Ее Величество Королева и двое сыновей», - говорится в сообщении.

Пока королевская семья Дании не назвала причину смерти. Однако две недели назад у принца Хенрика обнаружили доброкачественную опухоль в легких. Он почувствовал себя плохо после поездки в Египет и был госпитализирован в одну из больниц Копенгагена.

9 февраля пресс-служба королевской семьи заявила о том, что состояние супруга королевы Маргрете ухудшилось, в связи с чем в датскую столицу из Пхенчхана вынужден был вернуться наследный принц Фредерик.

Напомним, принц Хенрик родился в 1934 году. С будущей королевой Дании он познакомился в Лондоне. Их свадьба прошла в Копенгагене в 1967 году. На протяжении жизни он занимался благотворительной деятельностью и был патроном многих датских организаций.