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      В Дании ушел из жизни супруг королевы Маргрете принц Хенрик

      09:25, 14 февраля, 2018
      Александра Бобрович
      09:25, 14 февраля, 2018
      Александра Бобрович
      353
      0
      #смерть\n#Дания\n#королева\n#монархия\n#больница
      Фото: kongehuset.dk
      353
      0

      Незадолго до смерти у него обнаружили доброкачественную опухоль в легких.

      Копенгаген. Дания. В Дании ушел из жизни супруг королевы Маргрете II принц Хенрик. Как сообщили в пресс-службе королевской семьи, принц-консорт умер в замке Фреденсборг.  

      «Его Королевское Высочество принц Хенрик мирно скончался во сне в 23.18 (01:18 мск) 13 февраля в замке Фреденсборг. В момент ухода рядом с ним находились Ее Величество Королева и двое сыновей», - говорится в сообщении.  

      Пока королевская семья Дании не назвала причину смерти. Однако две недели назад у принца Хенрика обнаружили доброкачественную опухоль в легких.  Он почувствовал себя плохо после поездки в Египет и был госпитализирован в одну из больниц Копенгагена.  

      9 февраля пресс-служба королевской семьи заявила о том, что состояние супруга королевы Маргрете ухудшилось, в связи с чем в датскую столицу из Пхенчхана вынужден был вернуться наследный принц Фредерик. 

      Напомним, принц Хенрик родился в 1934 году. С будущей королевой Дании он познакомился в Лондоне. Их свадьба прошла в Копенгагене в 1967 году. На протяжении жизни он занимался благотворительной деятельностью и был патроном многих датских организаций. 

      09:25, 14 февраля, 2018
      Александра Бобрович
      353
      0
      #смерть\n#Дания\n#королева\n#монархия\n#больница

       

       

       

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