В Австрии 40 человек пострадали в результате утечки кислоты на промышленном предприятии

Еще порядка 200 человек эвакуировали спасательные службы.

Вена. Австрия. В австрийской коммуне Ашах-ан-дер-Донау произошла утечка кислоты на промышленном предприятии. Как пишет РТ, в результате инцидента пострадали 40 человек.

По информации СМИ, авария случилась на заводе по производству крахмала компании Agrana. По предварительным данным, на предприятии произошла утечка газообразного хлора.

В настоящее время из здания завода эвакуировали порядка 200 человек. На месте происшествия находятся спасательные службы. Выясняются все обстоятельства произошедшего.