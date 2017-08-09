В Финляндии пропала группа сборщиков ягод из Украины и Эстонии

Всего в пропавшей группе рабочих числилось сорок человек.

Юка. Финляндия. СМИ сообщили о пропаже рабочих, приехавших на сезонные заработки – сбор лесной ягоды. Всего в пропавшей группе числилось 40 человек, большую часть которых составляли граждане Украины, а также несколько рабочих из Эстонии, пишет РБК со ссылкой на финскую телерадиокомпанию Yle.

Пропавшие рабочие приехали в город Юка, где не получили жилье для размещения. На их просьбу о помощи в решении проблемы откликнулась секретарь местного охотничьего клуба Суло Сахонен. Ее усилиями группу разместили в охотничьем домике, куда специально доставили матрасы и питание. Однако когда к рабочим с визитом приехали представители клуба, следов пребывания людей в доме не обнаружили.

В настоящее время местонахождение оказавшихся в трудной ситуации рабочих неизвестно. Примет ли участие в поисках и помощи компания-работодатель также не сообщается.