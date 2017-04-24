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      Следственный комитет Армении назвал причину смерти российского контрактника

      09:46, 24 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      09:46, 24 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      203
      0
      #армия\n#Армения\n#происшествие\n#убийство
      Фото: twitter.com/ia_regnum
      203
      0

      Военный Дмитрий Ялпаев скончался от травматического геморрагического шока.

      Гюмри. Армения. Российский военный Дмитрий Ялпаев, убитый в Гюмри, погиб от ножевых ранений в области головы и шеи, вызвавшие травматический геморрагический шок. Об этом стало известно со слов советника руководителя Следственного комитета Армении Сона Трузян, сообщают «Известия». Он также отметил, что подозреваемый уже рассказал следствию, как все произошло.

      В субботу, 22 апреля, в Армении у магазина на Курской площади Гюмри нашли тело российского военного. Преступника задержали по горячим следам и направили на психиатрическую экспертизу.

      09:46, 24 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      203
      0
      #армия\n#Армения\n#происшествие\n#убийство
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