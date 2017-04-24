Следственный комитет Армении назвал причину смерти российского контрактника

Военный Дмитрий Ялпаев скончался от травматического геморрагического шока.

Гюмри. Армения. Российский военный Дмитрий Ялпаев, убитый в Гюмри, погиб от ножевых ранений в области головы и шеи, вызвавшие травматический геморрагический шок. Об этом стало известно со слов советника руководителя Следственного комитета Армении Сона Трузян, сообщают «Известия». Он также отметил, что подозреваемый уже рассказал следствию, как все произошло.

В субботу, 22 апреля, в Армении у магазина на Курской площади Гюмри нашли тело российского военного. Преступника задержали по горячим следам и направили на психиатрическую экспертизу.