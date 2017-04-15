Самый большой кубик-рубик весом 680 кг построили в США

Сделали это студенты университета Мичигана.

США. В Соединенных Штатах построили самый большой кубик-рубик в мире. Весит он 1500 фунтов или 680 кг, пишет Lenta.ru.

Соорудили его студенты университета Мичигана. Конструкцию презентовали на церемонии в университетском кампусе Энн Арбор. Гигантский куб полностью повторят оригинал маленького кубика.

Один из его создателей, 22-летний Райан Кун заявил, что их головоломка крупнейшая среди тех, в которой все детали подвижны. По его словам, если на сборку маленького кубика-рубика у него уходит меньше двух минут, то здесь приходится трудиться более часа.