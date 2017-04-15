  • $ 56.6 ↓
  • € 60.29 ↑

Окно авторизации и регистрации


    CAPTCHA

      Самый большой кубик-рубик весом 680 кг построили в США

      10:41, 15 апреля, 2017
      Яна Шамаева
      10:41, 15 апреля, 2017
      Яна Шамаева
      142
      0
      #образование\n#США\n#студенты
      Фото: pixabay.com
      142
      0

      Сделали это студенты университета Мичигана.

      США. В Соединенных Штатах построили самый большой кубик-рубик в мире. Весит он 1500 фунтов или 680 кг, пишет Lenta.ru.

      Соорудили его студенты университета Мичигана. Конструкцию презентовали на церемонии в университетском кампусе Энн Арбор. Гигантский куб полностью повторят оригинал маленького кубика.

      Один из его создателей, 22-летний Райан Кун заявил, что их головоломка крупнейшая среди тех, в которой все детали подвижны. По его словам, если на сборку маленького кубика-рубика у него уходит меньше двух минут, то здесь приходится трудиться более часа.

      10:41, 15 апреля, 2017
      Яна Шамаева
      142
      0
      #образование\n#США\n#студенты
      Загрузка...

       

       

       

      Рекомендуем

      Популярное

      в Удмуртии
      в России
      в Мире

      Мультимедиа