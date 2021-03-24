Меркель не стала вводить карантин на Пасху и извинилась перед гражданами

Ранее власти Германии планировали усилить ограничения в первые дни апреля.



Берлин. Германия. Канцлер Германии Ангела Меркель отказалась от планов введения «длинных» выходных на Пасху и одновременного ужесточения ограничительных мер в праздничные дни. При этом она извинилась перед гражданами, пишут «Известия» со ссылкой на немецкое издание Bild.

Как уже сообщалось, 23 марта федеральные и региональные власти Германии договорились продлить режим карантина до 18 апреля. При этом были отменены ожидаемые послабления на католическую Пасху, которая отмечается с 1 по 5 апреля.

Однако из-за резкой критики оппозиционных партий канцлеру пришлось аннулировать ранее принятое решение. Предполагалось, в частности, что вместо праздничных выходных 2, 4 и 5 апреля (Страстная пятница и Пасха) немцы отдохнули бы с 1 по 5 апреля. Несмотря на праздники, 1 и 3 апреля запрещалось работать супермаркетам. На домашние вечеринки при этом не разрешалось собираться более чем впятером. Все эти намерения властей реализованы не будут.

Добавим, как пишет РБК, по количеству выявленных случаев коронавируса Германия занимает десятое место в мире. В стране отмечено почти 2,7 млн заражений COVID-19, скончались 75,2 тыс. пациентов.